Miércoles nublado en Mendoza: ¿Llueve?

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el cielo permanecerá con nubosidad y que las tormentas podrían darse a la tarde noche.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles habrá nubosidad variable en la provincia. En cuanto a las tormentas, podrían darse durante la tarde noche de este miércoles.

¿Cómo estará el miércoles 04-02-2026?

Este miércoles estará caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Tormentas afectando el sur provincial durante la tarde. Inestable en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 20°C

Jueves 05-02-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Inestable en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 19°C

Viernes 06-02-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C

Sábado 07-02-2026

Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 17°C

Domingo 08-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 36°C | Mínima: 22°C

Lunes 09-02-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur

Máxima: 32°C | Mínima: 23°C