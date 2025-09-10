Miércoles con Zonda: habrá ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora ¿dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la mañana soplará viento Zonda y por la tarde Sur. Las temperaturas se mantiene alrededor de los 25 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana continuará muy calurosa con máximas que rondarán los 25 grados centígrados. Además, habrá viento Zonda por la mañana y Sur por la tarde con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

¿Cómo estará este miércoles 10-09-2025?

El miércoles estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Zonda en precordillera y sectores del llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

¿Dónde soplará viento Zonda?

El viento Zonda se sentirá en los departamentos del Valle de Uco, el Este, Sur, Junín y Rivadavia y en todas las localidades de precordillera.

La alerta señala que el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

Viento Sur en toda la provincia

En el resto del área se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Jueves 11-09-2025

El jueves habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Viernes 12-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 11°C

Sábado 13-09-2025

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 11°C

Domingo 14-09-2025

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C