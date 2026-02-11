Miércoles con viento y baja la temperatura: cuál será la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que entrarán vientos del sur y que la máxima disminuirá a los 27 grados centígrados.

Este miércoles amaneció ventoso en la provincia. De hecho el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla para algunos sectores. Se trata de vientos del sur que bajarán la temperatura.

¿Cómo estará este miércoles 11-02-2026?

Este miércoles estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 22°C

Jueves 12-02-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 18°C

Viernes 13-02-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 32°C | Mínima: 19°C

Sábado 14-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos leves del sudeste.

Máxima: 32°C | Mínima: 20°C

Domingo 15-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste.

Máxima: 34°C | Mínima: 21°C