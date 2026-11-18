El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir una Alerta por fuertes tormentas pero que afectará a San Rafael y General Alvear.
Una vez más, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas y esta vez afecta principalmente al Sur provincial, a los departamentos de General Alvear y San Rafael. Para el resto de la provincia no hay alguna advertencia.
Tormentas ¿Qué pasa en tu zona este miércoles?
Esto pasa por zonas:
- Gran Mendoza: sin alerta
- Zona Este: sin alerta
- Valle de Uco: sin alerta
- Zona Sur: alerta por tormentas fuertes pora tarde
¿Cómo estará este miércoles 18-11?
Este miércoles habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.
Máx: 27°C | Mín: 14°C
jueves 19-11
Este jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Tormentas en el sur y este provincial. Precipitaciones débiles en cordillera.
Máx: 30°C | Mín: 15°C
viernes 20-11
El viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.
Máx: 27°C | Mín: 14°C
Sábado 21-11
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector norte. Precipitaciones en cordillera.
Máx: 33°C | Mín: 16°C
Domingo 22-11
Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste
Máx: 27°C | Mín: 17°C
Lunes 23-11
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.
Máx: 32°C | Mín: 19°C