El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir una Alerta por fuertes tormentas pero que afectará a San Rafael y General Alvear.

Una vez más, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por tormentas y esta vez afecta principalmente al Sur provincial, a los departamentos de General Alvear y San Rafael. Para el resto de la provincia no hay alguna advertencia.

Tormentas ¿Qué pasa en tu zona este miércoles?

Esto pasa por zonas:

Gran Mendoza: sin alerta

Zona Este: sin alerta

Valle de Uco: sin alerta

Zona Sur: alerta por tormentas fuertes pora tarde

¿Cómo estará este miércoles 18-11?

Este miércoles habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 27°C | Mín: 14°C

jueves 19-11

Este jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Tormentas en el sur y este provincial. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 30°C | Mín: 15°C

viernes 20-11

El viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 27°C | Mín: 14°C

Sábado 21-11

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector norte. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 33°C | Mín: 16°C

Domingo 22-11

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste

Máx: 27°C | Mín: 17°C

Lunes 23-11

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máx: 32°C | Mín: 19°C