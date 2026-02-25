¿Miércoles con temperatura agradable?

Contingencias Climáticas informó que está jornada estará agradable con una máxima que no superará los 30 grados. Estará inestable en cordillera.

Este miércoles comienzan las clases y muchos mendocinos se preguntan cómo estará el tiempo para mandar a sus chicos a los colegios. Este miércoles estará muy agradable con una máxima que no superará los 30 grados.

¿Cómo estará este miércoles 25-02-2026?

Este miércoles habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. Inestable en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Jueves 26-02-2026

El jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Viernes 27-02-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, muy inestable. Tormentas severas afectando sectores cultivados.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Sábado 28-02-2026

Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Domingo 01-03-2026

Caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche, vientos moderados del noreste.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C