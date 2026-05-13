Miércoles con amplitud: a la mañana fresco pero después sube la temperatura ¿a cuánto llega?

Miércoles con amplitud: a la mañana fresco pero después sube la temperatura ¿a cuánto llega?

Mendoza

El pronóstico anticipa días frescos y con nubosidad variable en Mendoza. Tras un descenso de la temperatura entre miércoles y jueves, el viernes volverían a subir las máximas y se espera desmejoramiento en cordillera.

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Redacción ElNueve.com
El pronóstico del tiempo para los próximos días en Mendoza anticipa jornadas con nubosidad variable, temperaturas frescas por la mañana y condiciones estables en gran parte del territorio provincial. Según los datos difundidos para esta semana, se espera un leve descenso térmico entre miércoles y jueves, mientras que el viernes volverían a subir las máximas.

Para este miércoles 13 de mayo, el cielo se presentará algo nublado y habrá descenso de la temperatura, acompañado por vientos leves del noreste. En la zona cordillerana, las condiciones serán de poca nubosidad. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 6°C.

En tanto, el jueves 14 continuará el tiempo algo nublado, aunque con otro leve descenso de la temperatura. Los vientos serán leves del sudeste y se mantendrá el cielo poco nuboso en cordillera. Para esa jornada se espera una máxima de 19°C y una mínima de 7°C.

Hacia el viernes 15 de mayo, el pronóstico indica nubosidad variable y un ascenso de la temperatura, con vientos leves provenientes del noreste. Además, se anticipa un desmejoramiento de las condiciones en cordillera. La temperatura máxima llegará a los 22°C, mientras que la mínima se ubicará en 7°C.

Miércoles 13-05-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 6°C

Jueves 14-05-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Viernes 15-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Desmejorando en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C

 

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