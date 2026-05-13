Miércoles con amplitud: a la mañana fresco pero después sube la temperatura ¿a cuánto llega?

El pronóstico anticipa días frescos y con nubosidad variable en Mendoza. Tras un descenso de la temperatura entre miércoles y jueves, el viernes volverían a subir las máximas y se espera desmejoramiento en cordillera.
El pronóstico del tiempo para los próximos días en Mendoza anticipa jornadas con nubosidad variable, temperaturas frescas por la mañana y condiciones estables en gran parte del territorio provincial. Según los datos difundidos para esta semana, se espera un leve descenso térmico entre miércoles y jueves, mientras que el viernes volverían a subir las máximas.
Miércoles 13-05-2026
Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 21°C | Mínima: 6°C
Jueves 14-05-2026
Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 19°C | Mínima: 7°C
Viernes 15-05-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Desmejorando en cordillera.
Máxima: 22°C | Mínima: 7°C