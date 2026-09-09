Miércoles caluroso: ¿cuándo baja la temperatura y se viene el frío?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles continuará con tardes calurosas y una máxima de 22 grados. Para el viernes, comenzará a disminuir la temperatura.

El departamento de Contingencias Climáticas anunció que está semana podría convertirse en un espejo de la anterior con días calurosos, mañanas frías y un fin de semana gélido con la presencia de una ola polar que bajará la máxima a tan solo los 5 grados centígrados.

¿Cómo estará este miércoles 09-09-2026?

Este miércoles estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Alerta de Heladas: Cielo algo a parcial nublado en la madrugada Heladas parciales débiles, Oasis norte – este: Medrano: 1.0°C, Reducción: 0°C, Los Campamentos: -1.0°C, G Andre: 1.0°C, Junín: 1.5°C, Perdriel: -2.0°C, Jocoli: -1.0°C, Alto Verde: -1.5°C, Tres Porteñas: 0°C. Oasis centro: Dubois: -2.5°C, El Peral: -1.2°C, V Flores: -2.3°C, Colonia: -3.0°C, Casas Viejas: -3.2°C. Oasis sur: +2.0°C a -2.0°C (San Rafael y G. Alvear),.

Máxima: 22°C | Mínima: 6°C

Jueves 10-09-2026

Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

Viernes 11-09-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura. Vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 7°C

Sábado 12-09-2026

Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Vientos algo fuertes del sector sur en la madrugada. Lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 5°C | Mínima: 1°C

Domingo 13-09-2026

Mayormente nublado y frío. Vientos leves del noreste. Lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano en la mañana. Mejorando por la tarde. Nevadas en cordillera. Máxima: 5°C | Mínima: 0°C

Máxima: 5°C | Mínima: 0°C