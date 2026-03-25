Miércoles agradable en Mendoza: ¿de cuánto será la máxima?

Contingencias Climáticas anunció que este miércoles habrá un leve descenso de la temperatura teniendo en cuenta el viento Sur de anoche.

Luego del viento Sur que sacudió la noche del martes y la madrugada del miércoles, para está jornada se espera que sea agradable y con una máxima cercana a los 25 grados.

¿Cómo estará este miércoles 25-03-2026?

Este miércoles habrá tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Jueves 26-03-2026

El jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Viernes 27-03-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Sábado 28-03-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Domingo 29-03-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas en el sur provincial durante la tarde y boche.

Máxima: 33°C | Mínima: 17°C