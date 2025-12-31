¿Mesa adentro o mesa afuera?: en qué zonas de Mendoza podría llover en la noche del 31

Muchos mendocinos se preparan para la cena de fin de año, pero el pronóstico indica tormentas, mucho calor y en algunos sectores granizo.

A horas de despedir el año, muchos mendocinos ultiman detalles para la clásica cena del 31 de diciembre, pero el clima obliga a mirar el cielo con atención. Este miércoles, el Gran Mendoza tuvo tormentas en diferentes sectores y según los pronósticos podrían extenderse hasta horas de la noche.

Las precipitaciones ya comenzaron a hacerse sentir en sectores de alta montaña, como Potrerillos, donde se registraron fuertes tormentas con granizo durante la jornada, también llovió en sectores del Gran Mendoza, Este y Sur provincial. Y todo indica que el fenómeno se extenderá a otras regiones de la provincia con el correr de las horas.

¿Mesa afuera o mesa adentro en Año Nuevo?

Según el pronóstico del tiempo para Mendoza, el 31 de diciembre será un día caluroso e inestable, con características típicas del verano. Desde Defensa Civil explicaron que hacia la tarde comenzará el desarrollo de tormentas en distintos puntos del territorio provincial.

De acuerdo al informe oficial, entre las 20.00 y 21.00 podría extenderse las tormentas al Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este, justo en pleno horario de la cena.

Por este motivo, los especialistas recomiendan no armar la mesa al aire libre con demasiada anticipación y tener un plan B bajo techo ante la posibilidad de lluvias repentinas.

Además de las lluvias, se prevé el ingreso de viento Sur moderado, con ráfagas de hasta 40 km/h, que afectarán al Gran Mendoza, la zona Este y sectores de San Juan. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se ubicarán entre 18°C y 22°C, mientras que la máxima rondará los 34°C, manteniendo una sensación térmica elevada.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche del 31 en los departamentos de:

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

Este de Las Heras

El organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias intensas, ráfagas fuertes, granizo y abundante actividad eléctrica, con acumulados estimados de entre 20 y 50 milímetros.

¿Cómo estará el jueves y viernes?

El jueves 1 de enero se presentará muy caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Inestable en la zona norte de la provincia. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 37°C | Mínima: 23°C.

Mientras que el viernes 2 habrá poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Ingreso de frente frío. Máxima: 34°C | Mínima: 21°C.