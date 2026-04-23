Mercado Cooperativo del Este: un incencido afectó puestos y generó preocupación

Voraz incendio en el Mercado Cooperativo del Este provocó pérdidas materiales y obligó a un amplio operativo de bomberos durante la noche del miércoles; investigan el origen del fuego.

Un incendio generó importantes daños materiales durante la noche del miércoles en el Mercado Cooperativo del Este, ubicado sobre el lateral sur de la Ruta 7.

El hecho se registró cerca de las 23.50, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre la presencia de fuego en el predio. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que las llamas se propagaban por los pasillos internos, por lo que se solicitó la intervención de Bomberos del Cuartel Central y de Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Tras un intenso operativo, las dotaciones lograron sofocar el incendio mediante tareas de extinción y enfriamiento. De acuerdo a las primeras pericias, el foco ígneo se habría originado en cámaras de refrigeración, afectando dos casillas correspondientes a los puestos 183 y 184.

Como consecuencia del siniestro, se registraron pérdidas de mercadería y daños en una cámara de frío. En el lugar fueron asistidas dos personas, identificadas, sin que se informaran lesiones de gravedad.

Las autoridades trabajan ahora en la determinación de las causas que originaron el incendio, mientras que la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.