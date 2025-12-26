Mendoza: una nena de 2 años murió ahogada en una pileta “Pelopincho”

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Cuadro Estación de Ugarteche en Luján de Cuyo. La Justicia investiga las circunstancias, pero según reportó el Ministerio de Seguridad la menor habría estado jugando cerca de la pileta.

Una niña de 2 años murió ahogada este jueves por la noche en la localidad de Ugarteche, departamento de Luján de Cuyo. El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 en una vivienda del barrio Cuadro Estación y es investigado por la Justicia.

Según informaron desde la Subcomisaría de Ugarteche, personal del Centro de Salud local alertó sobre el ingreso de una menor sin signos vitales. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que al entrevistar a la madre, relató que se encontraban en la casa de un familiar y que la niña estaba jugando en la orilla de una pileta tipo Pelopincho.

De acuerdo a la reseña oficial, en un momento dejaron de verla y, al buscarla, constataron que la pequeña se encontraba flotando dentro de la pileta. De inmediato fue trasladada al centro asistencial, donde el médico de guardia confirmó el fallecimiento por inmersión.

En el lugar intervino personal policial y tomó participación la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.