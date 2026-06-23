Mendoza: una mujer que circulaba en moto por Luján de Cuyo chocó contra un auto y cayó a una acequia

La mujer de 35 años sufrió una fractura en una pierna tras impactar contra un automóvil que intentaba ingresar a un barrio privado. Fue asistida por bomberos y trasladada a un centro de salud.

Una mujer de 35 años resultó lesionada este martes por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió alrededor de las 8.15 en calle Los Peralitos, frente al barrio El Nevado.

Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría 30° fueron desplazados al lugar tras un aviso recibido a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Al arribar, constataron la colisión entre una motocicleta Corven 110 cc y un automóvil Peugeot 208.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el automóvil circulaba de este a oeste por calle Los Peralitos y, al intentar ingresar al barrio El Nevado, impactó contra la motocicleta. Como consecuencia del choque, la conductora del rodado menor salió despedida y terminó cayendo dentro de una acequia.

Personal de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo asistió inicialmente a la víctima en el lugar. Posteriormente, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la examinaron y diagnosticaron una fractura en la pierna izquierda.

Debido a las lesiones sufridas, la mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir una atención más especializada.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, se llevaron adelante las actuaciones correspondientes, incluyendo peritajes de Policía Científica y pruebas de dosaje de alcohol a ambas conductoras involucradas en el siniestro.