Mendoza: una mujer murió tras volcar su camioneta y hay una nena de 7 años en grave estado

Una mujer de 65 años murió y otras tres personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 7 años, tras el vuelco de una camioneta en la Ruta Nacional 143, en el distrito de Cochicó.

Una mujer de 65 años falleció y otras tres personas resultaron heridas tras un violento vuelco en la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 333, en el distrito de Cochicó, departamento de General Alvear. El siniestro vial ocurrió cerca del límite con la provincia de La Pampa y movilizó a personal policial, de emergencias y judicial.

Según informaron fuentes de la Comisaría 14ª, la víctima fatal fue identificada como Irma Noemí Martínez, de 65 años, quien perdió la vida en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones.

En el vehículo viajaban además tres ocupantes que resultaron heridas: una mujer de 39 años identificada, quien conducía la camioneta y sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer de 86 años, con politraumatismos y fracturas en ambas piernas y un brazo; y una menor de 7 años, diagnosticada con fractura maxilofacial expuesta, contusión pulmonar bilateral, fractura de pelvis y traumatismo encéfalocraneal grave.

Las dos pacientes de mayor complejidad fueron trasladadas al Hospital Schestakow de San Rafael, donde permanecen internadas bajo pronóstico reservado.

Las causas del vuelco en la Ruta 143 aún se investigan. Personal de Policía Científica, Vial y del destacamento de Cochicó trabajó en la escena junto al ayudante fiscal de turno, mientras que la circulación en la zona estuvo reducida durante varias horas.