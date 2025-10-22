Mendoza: una mujer murió tras el choque entre una moto y una camioneta en Godoy Cruz

Una mujer murió este mediodía luego de un choque entre una moto y una camioneta ocurrido en la intersección de las calles Carlos Paz y América, en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho se registró alrededor de las 12 y fue intervenido por personal de la Comisaría 27ª. Según el parte policial, la motocicleta Honda Wave 110 cc era manejada por un hombre que circulaba por calle América de este a oeste cuando, al llegar a la intersección con calle Carlos Paz, fue impactada en su lateral por la parte delantera de una camioneta Ford Territory, que se desplazaba de norte a sur.

A raíz del fuerte impacto, Lilian Betsabé Salinas, quien viajaba como acompañante en la motocicleta, falleció en el lugar pese a la rápida asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). En tanto, la conductora de la moto resultó con lesiones leves.

De acuerdo con las pericias iniciales, los dos conductores arrojaron resultado negativo en los dosajes de alcohol.

Por disposición del doctor Souto, de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, intervino Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del siniestro. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.