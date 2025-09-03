Mendoza: una mujer caminaba con su pareja, fue atropellada por una camioneta y murió

Una mujer de 32 años falleció tras ser embestida por una camioneta mientras caminaba junto a su pareja durante la noche de este martes en Lavalle. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia y se investigan las causas del siniestro.

Un trágico accidente vial ocurrido este martes por la noche en Lavalle dejó como saldo una víctima fatal y un hombre herido. El hecho se registró a las 20:05 en calle La Administración, a la altura del barrio Unión y Fuerza, bajo jurisdicción de la Subcomisaría El Porvenir.

Según fuentes oficiales, Laura Fabiana Villegas, de 32 años, falleció en el lugar tras ser embestida por una camioneta Volkswagen Amarok mientras caminaba junto a su pareja de 37 años en dirección norte a sur. Por motivos que aún se investigan, ambos fueron colisionados por el vehículo que circulaba en la misma dirección.

El conductor de la camioneta, de 44 años, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/L), según confirmaron efectivos policiales que intervinieron en el operativo.

Personal de la Subcomisaría El Porvenir se desplazó rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, mientras que profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindaron atención médica.

La mujer presentaba politraumatismos graves y sufrió una descompensación, por lo que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin obtener respuesta. Su fallecimiento fue constatado en el sitio.

El acompañante masculino también resultó con lesiones y fue trasladado para su evaluación médica.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó intervención en el caso, iniciando las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.