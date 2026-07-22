Mendoza: una joven de 19 años falleció tras chocar con su moto contra bolardos s de hormigón

Una joven de 19 años falleció este miércoles como consecuencia de un accidente vial ocurrido durante la madrugada en el departamento de San Rafael.

El hecho se registró alrededor de las 3:50 y fue informado por personal de la Comisaría 32°, luego de que un llamado a la línea de emergencias alertara sobre una motociclista que se encontraba caída sobre la calzada.

El siniestro ocurrió sobre calle Dean Funes, a unos 50 metros al norte de la avenida Sarmiento. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima, de 19 años, habría perdido el dominio de la moto que conducía por motivos que todavía son investigados.

Como consecuencia de la maniobra, la joven impactó contra los bolardos ubicados en el lugar y posteriormente cayó sobre la carpeta asfáltica.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al sitio y trasladó a la motociclista al Hospital Schestakow. Allí fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, por lo que quedó internada en la unidad de terapia intensiva.

Sin embargo, horas más tarde, las autoridades médicas confirmaron el fallecimiento de la joven debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La Oficina Fiscal de San Rafael intervino en la investigación y ordenó la realización de las pericias correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro.