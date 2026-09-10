Mendoza: una familia necesitó casi $1,5 millones para no caer en la pobreza en agosto

Una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó $1.473.773 durante agosto para cubrir sus necesidades básicas y superar la línea de pobreza. La Canasta Básica Total aumentó 2,59% en un mes y acumuló una suba del 40,2% en el último año.

El costo de vida continúa presionando sobre los ingresos de los hogares de Mendoza. Durante agosto, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó reunir $1.473.773,67 para cubrir el conjunto de bienes y servicios considerados indispensables y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El incremento de la canasta se produjo en un mes en el que la inflación en Mendoza fue del 1,5%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre en agosto

Para una familia integrada por cuatro personas —un hombre de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5—, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza llegó en agosto a $1.473.773,67.

En julio, el mismo grupo familiar necesitaba $1.436.519,82. De esta manera, en apenas un mes tuvo que afrontar un incremento de más de $37.000 en el costo de esa canasta.

La CBT no contempla solamente alimentos. También incorpora otros bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana, de acuerdo con los hábitos de consumo considerados para este grupo de referencia.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la Canasta Básica Total en Mendoza aumentó 40,2%. El incremento de la CBT quedó por encima de la inflación acumulada en la provincia durante el mismo período, que se ubicó en torno al 32%.

Cuánto necesitó una familia para no caer en la indigencia

La DEIE también difundió el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el indicador utilizado para establecer la línea de indigencia. En agosto, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó $614.072,67 para cubrir las necesidades alimentarias consideradas básicas.

El valor de la CBA tuvo un aumento del 3,02% respecto de julio y acumuló una suba del 42,5% en los últimos 12 meses. En este caso, el incremento interanual también superó a la inflación provincial: la diferencia fue de 10,5 puntos porcentuales.

La inflación de Mendoza fue del 1,5% en agosto

El dato de las canastas se conoció junto con la evolución del IPC de Mendoza, que registró una suba del 1,5% durante agosto. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 llegó al 19,5% en la provincia.

El comportamiento de los precios mostró una desaceleración respecto de algunos meses anteriores. En marzo, la inflación había alcanzado el 3,6%, mientras que luego descendió al 2,3% en abril y al 1,9% en mayo.

En junio se ubicó nuevamente en 1,5% y en julio tuvo un leve repunte hasta el 1,8%. En agosto volvió a quedar en 1,5%.