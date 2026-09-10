La inflación de agosto en Argentina fue del 1,7% y en Mendoza se ubicó en el 1,5%

El Índice de Precios al Consumidor registró una suba del 1,5% en Mendoza durante agosto y acumuló un incremento del 19,5% en los primeros ocho meses de 2026. A nivel nacional, la inflación fue del 1,7%, según informó el INDEC.

La inflación en Mendoza volvió a mostrar una desaceleración durante agosto y se ubicó en 1,5%, según los datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la provincia. Mientras que a nivel nacional, el INDEC informó que la inflación fue del 1,7%.

En lo que va de 2026, la inflación acumulada en la provincia alcanzó el 19,5%. A nivel nacional, en tanto, el INDEC informó una inflación del 1,7% en agosto, con un acumulado del 21,3% durante los primeros ocho meses del año y una variación interanual del 33,5%.

Qué pasó con la inflación en Mendoza durante 2026

La evolución de los precios en Mendoza tuvo distintos movimientos a lo largo del año. Después de alcanzar un 3,6% en marzo, la inflación comenzó a desacelerarse en los meses siguientes. En abril se ubicó en 2,3%, mientras que en mayo descendió al 1,9%. En junio volvió a bajar hasta el 1,5%, aunque en julio tuvo un leve repunte y llegó al 1,8%.

El dato de agosto, nuevamente del 1,5%, vuelve a ubicar a la inflación provincial por debajo del 2% mensual. La variación interanual, por su parte, se ubicó en torno al 32% en agosto, de acuerdo con los datos de la DEIE.

Educación fue el rubro que más aumentó en Mendoza

Entre los distintos sectores relevados durante agosto, Educación registró el mayor incremento en Mendoza, con una suba del 3,9%. Le siguieron Atención médica y gastos para la salud, con un aumento del 2,8%, y Vivienda y servicios básicos, que también tuvo una variación del 2,8%.

Otro de los rubros que mostró un incremento por encima del promedio provincial fue Otros bienes y servicios, con una suba del 2,5%. En tanto, Alimentos y bebidas registró un aumento del 1,9%, también por encima del promedio general de la inflación mendocina.

No todos los rubros tuvieron aumentos durante agosto. Algunos sectores registraron variaciones inferiores al promedio provincial e incluso hubo una categoría que mostró una baja.

Transporte y comunicaciones aumentó un 0,8%, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo una variación del 0,5%.

Por su parte, Esparcimiento registró una suba del 0,2%. La única categoría entre las mencionadas que tuvo una variación negativa fue Indumentaria, con una caída del 0,5% durante agosto.

La inflación nacional fue del 1,7% en agosto

El dato de Mendoza se ubicó por debajo del registrado a nivel nacional. Según el INDEC, la inflación de Argentina fue del 1,7% en agosto. El resultado significó una desaceleración frente al 2,1% de julio y llevó la inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 al 21,3%.

En los últimos 12 meses, el IPC nacional acumuló una suba del 33,5%.

A nivel nacional, la división que más aumentó durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 2,8%. En segundo lugar quedó Educación, con una variación del 2,5%.

En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado tuvo una baja del 0,6%.

Alimentos, uno de los rubros que más impacta en los hogares

Aunque en Mendoza Alimentos y bebidas no fue el sector que más aumentó durante agosto, registró una suba del 1,9%, por encima del promedio provincial.

A nivel nacional, los alimentos tuvieron una incidencia importante en la evolución mensual del IPC. Entre los productos que impulsaron los precios se destacaron verduras, tubérculos y legumbres, frutas, pan y cereales.