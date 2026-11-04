Mendoza: una empleada doméstica fue atacada por el perro de la casa donde trabajaba

Una mujer de 59 años sufrió graves heridas tras ser atacada por un perro mestizo en una vivienda de La Dormida, Santa Rosa, donde trabajaba como empleada doméstica. Debido a la gravedad de las lesiones fue trasladada en helicóptero al Hospital Central.

Una mujer de 59 años resultó gravemente herida tras ser atacada por un perro este miércoles por la mañana en La Dormida, Santa Rosa. La víctima sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y debió ser trasladada en el helicóptero sanitario Halcón al Hospital Central de Mendoza.

El episodio ocurrió alrededor de las 11, en una vivienda ubicada sobre calle Gabino Cordón, donde la mujer trabajaba como empleada doméstica.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, por motivos que todavía se investigan, un perro mestizo de tamaño mediano, propiedad de la dueña del inmueble, atacó a la trabajadora.

Como consecuencia de las mordeduras, la víctima sufrió heridas de gravedad en ambas manos, el cuero cabelludo y distintas partes del cuerpo. Según el informe médico, presentó mutilaciones en ambas manos y múltiples lesiones contuso-cortantes.

Trasladaron a la mujer en helicóptero al Hospital Central

Después del ataque, la mujer fue trasladada inicialmente al Hospital Arenas Raffo, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza. Para concretar el traslado se activó el operativo sanitario aéreo y el helicóptero Halcón 03 realizó el vuelo desde Santa Rosa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Rural, Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID). Las circunstancias del ataque continúan bajo investigación.