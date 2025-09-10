Mendoza: una alumna se atrincheró en una escuela y disparó al aire

Una menor ingresó armada a la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, efectuó disparos y se atrincheró en el establecimiento. No hubo heridos, pero el hecho movilizó a fuerzas de seguridad, bomberos y un equipo especializado en resolución de crisis.

Una grave situación se registró este miércoles por la mañana en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, cuando una alumna de 12 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, efectuó al menos tres disparos al aire y se atrincheró en el interior del edificio. El episodio generó conmoción en la comunidad educativa y movilizó a las fuerzas de seguridad.

A pesar de la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas. De inmediato se dio intervención a las autoridades competentes, y se activaron los protocolos de evacuación para resguardar al resto de los alumnos y al personal docente.

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos y unidades del Grupo de Unidad Motorizada (GUM) de Las Heras.

Además, se desplegó un helicóptero de la Policía de Mendoza para trasladar a un equipo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), con el objetivo de intervenir en la negociación con la menor, que permanece atrincherada en el establecimiento.

La justicia del Este, supervisa el operativo en el lugar. Las autoridades investigan cómo la estudiante accedió al arma y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el episodio.