Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento en el Complemento Leche durante diciembre de 2026. El subsidio alimentario, que forma parte del Plan de los Mil Días, pasará a $61.510 por cada niño menor de 3 años, de acuerdo con la movilidad mensual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El incremento será del 2,17% y representará $1.307 adicionales respecto de los $60.203 que se pagan durante noviembre. Los nuevos valores surgen de los cálculos de movilidad y quedan sujetos a la publicación de las escalas oficiales.

Quiénes cobran el Complemento Leche de Anses

El Complemento Leche está destinado a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Una de sus principales características es que no requiere inscripción. Anses realiza la incorporación y liquidación de manera automática, utilizando la información registrada en sus bases de datos.

Sin embargo, el alta puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la asignación. Una vez habilitado, el subsidio se deposita todos los meses junto con la prestación principal.

AUH: quiénes cobrarán el 100% en diciembre

Otra particularidad de diciembre de 2026 será que algunas familias podrán cobrar el monto completo de la AUH, sin la retención habitual del 20%.

La Resolución 56/2026 establece que Anses puede dejar de aplicar esa retención para hijos de hasta 5 años cuando los controles sanitarios se encuentran acreditados automáticamente.

De esta manera, los importes por hijo serán los siguientes:

AUH al 100%: $163.075.

AUH al 80%: $130.460.

La diferencia es de $32.615 por cada hijo. No obstante, el pago completo no alcanza a todos los beneficiarios, sino únicamente a quienes tienen validados automáticamente los controles sanitarios correspondientes.

Cuánto cobrará una familia con dos hijos menores de 3 años

El aumento del Complemento Leche también impactará en el ingreso total de los hogares que reciben la Tarjeta Alimentar.

Para ejemplificarlo, una familia con dos hijos menores de 3 años cobrará en diciembre $123.020 por el Complemento Leche y $113.299 de Tarjeta Alimentar.

Si Anses aplica la retención del 20% sobre ambas asignaciones, los importes serán:

AUH por dos hijos: $260.920.

Tarjeta Alimentar: $113.299.

Complemento Leche por dos hijos: $123.020.

Total mensual: $497.239.

En cambio, si los controles sanitarios están acreditados y Anses liquida el 100% de la AUH por ambos niños, el cálculo será:

AUH por dos hijos: $326.150.

Tarjeta Alimentar: $113.299.

Complemento Leche por dos hijos: $123.020.

Total mensual: $562.469.

Así, la validación automática de los controles sanitarios representa una diferencia de $65.230 mensuales para una familia con dos hijos.

Cómo consultar el Complemento Leche en Mi Anses

Las familias pueden verificar si tienen incorporado el subsidio alimentario ingresando a la plataforma Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el detalle de liquidaciones es posible consultar el importe de la AUH y los complementos alimentarios que se depositan junto con la asignación.

También se puede comprobar si el organismo aplicó la retención del 20% o liquidó el 100% de la prestación.

Es importante tener en cuenta que el pago completo de la AUH depende de la acreditación automática de los controles sanitarios. Por lo tanto, no todos los titulares recibirán necesariamente el mismo importe durante diciembre.