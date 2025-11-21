Mendoza: un visitante intentó ingresar marihuana en una silla de ruedas a la cárcel de San Felipe

Un control de rutina en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente San Felipe terminó con la detención de un visitante que intentó ingresar marihuana oculta en una silla de ruedas. El caso quedó bajo investigación judicial y dio intervención a la Policía Contra el Narcotráfico de Mendoza.

El hecho ocurrió en el sector de Conserjería, donde personal penitenciario realizaba una requisa preventiva. Durante la revisión, los agentes detectaron cuatro envoltorios de nailon disimulados en las cubiertas de una silla de ruedas utilizada por un visitante.

Tras el hallazgo, se realizaron las pruebas correspondientes, que confirmaron que el contenido era marihuana, con un peso total de 175,4 gramos.

De inmediato se dio aviso a la autoridad judicial, que ordenó la detención del visitante. Además, se efectuaron las comunicaciones pertinentes y se aguardó la llegada de la Policía Contra el Narcotráfico de Mendoza, encargada de continuar con las actuaciones y avanzar en la investigación del caso.