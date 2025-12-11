Mendoza: un niño de 2 años fue atropellado por su padre mientras hacía marcha atrás en Lavalle

Un grave accidente ocurrió en Lavalle, donde un niño de 2 años fue atropellado accidentalmente por su padre cuando realizaba una maniobra en reversa con su camioneta. El menor sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Notti.

Este jueves por la tarde, un niño de 2 años resultó gravemente herido en Las Violetas, Lavalle, luego de que su padre lo atropellara accidentalmente al mover su camioneta Ford F-100. Un hecho de similares características ocurrió un día antes, donde una nena de 1 año falleció luego de que un sodero la atropellara al realizar marcha atrás.

El hecho se registró alrededor de las 15.19 en una finca ubicada sobre calle Eugenio Montenegro. Según informó la Policía, el padre del niño estaba realizando una maniobra de marcha atrás cuando embistió al pequeño sin advertir que se encontraba detrás del vehículo.

El menor fue trasladado de inmediato por sus padres al Hospital Domingo Sícoli, donde el médico de guardia determinó un diagnóstico inicial de “politraumatismo por accidente vial, posible fractura de pelvis e impotencia funcional del miembro superior derecho”. Ante la gravedad del cuadro, se activó el protocolo de emergencia para su derivación urgente al Hospital Humberto Notti.

Para garantizar la llegada sin demoras, el CEO dispuso un cordón de custodio sanitario, con apoyo de móviles policiales de Guaymallén y Lavalle. El menor ingresó al Notti sin complicaciones durante el traslado y continúa bajo asistencia médica.

Interviene Dr. Peñaranda de Oficina Fiscal Las Heras – Lavalle quien dispuso que la policía científica trabajara sobre la camioneta. Además, le realizaron el test de alcoholemia al padre y arrojó resultado negativo.