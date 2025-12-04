Tragedia en Mendoza: una niña de 13 años murió tras ser atropellada por un auto cuando caminaba junto a su hermano

Una menor de 13 años murió y su hermano de 10 resultó gravemente herido tras ser embestidos por un automóvil. El conductor, tenía alcohol en sangre al momento del siniestro.

Una tragedia vial ocurrió este miércoles cerca de las 18:00 en la intersección de Roca y Llancanelo, en el departamento de Malargüe, cuando dos hermanos que caminaban por la zona fueron atropellados por un auto BMW. Como consecuencia del impacto, la niña de 13 años murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que el niño de 10 años fue trasladado de urgencia al hospital local.

La policía llegó al lugar tras un llamado al 911, que alertó sobre la presencia de dos menores gravemente heridos en la vía pública. Según las primeras pericias, el vehículo circulaba por calle Roca en sentido Este cuando, por causas que aún se investigan, embistió a los dos hermanos que se desplazaban a pie.

La menor de 13 años falleció en el sitio, mientras que, fuentes policiales, informaron que el menor presentaba fracturas expuestas en las piernas y se evalúa su derivación al Hospital Humberto Notti por la complejidad de sus lesiones.

El rodado era conducido por Willian L., de 31 años, quien quedó imputado mientras avanza la investigación. En el lugar se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó un resultado de 0,14 g/l, valor que, si bien está por debajo del límite penal, constituye una falta según la normativa vigente y será incorporado al expediente.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Malargüe, que trabaja para determinar la mecánica del siniestro y establecer eventuales responsabilidades. También se ordenaron pericias accidentológicas, análisis complementarios y declaraciones de testigos de la zona.