Mendoza: un motociclista murió tras desbarrancar en la Ruta 7

Un hombre de 68 años murió tras perder el control de su moto y desbarrancar en la Ruta 7, a la altura de Potrerillos.

Un motociclista falleció este lunes luego de protagonizar un grave siniestro vial en la Ruta 7, a la altura de la zona de Potrerillos. La víctima, un hombre de 68 años oriundo de San Luis, perdió el control de su rodado en una curva y terminó cayendo hacia la orilla del río, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 7, en la curva previa al Puente Anderson, pasando Potrerillos, en el tramo que conecta Mendoza capital con Uspallata, uno de los corredores turísticos más transitados de la provincia.

De acuerdo a la información oficial, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre tendido al costado del camino. Testigos indicaron que el conductor circulaba en una moto Bajaj 200cc cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio en plena curva, atravesó el guardarraíl y cayó hacia la zona cercana al río.

Al arribar al lugar, personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada, se trata de un hombre de 68 años, con domicilio en la provincia de San Luis.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que busca establecer en qué dirección circulaba el motociclista y qué factores influyeron en el fatal desenlace.