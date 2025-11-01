Mendoza: un menor manejaba en contramano una moto robada y fue detenido

El adolescente fue detenido tras conducir en contramano y escapar de un operativo policial. La moto había sido denunciada por robo.

Un adolescente fue detenido en Guaymallén luego de intentar escapar a bordo de una motocicleta que tenía pedido de secuestro.

El operativo se desarrolló durante la noche del viernes 31 de octubre, en la intersección de las calles Mansilla y Juan Pringles.

Según informaron fuentes policiales, el joven formaba parte de una caravana de motos tipo stun que circulaba por la zona. En un momento, se separó del grupo y comenzó a transitar en contramano por calle Bandera de los Andes. Al notar la presencia de los efectivos, intentó huir junto a otro individuo, quien logró darse a la fuga.

Los uniformados lograron interceptar al menor y constataron que la moto presentaba una denuncia por hurto agravado, radicada el 31 de octubre de 2025.

Por disposición de la fiscalía de Menores, el joven fue trasladado a la Unidad Penal de Adolescentes (UPANA), donde quedó a disposición de la Justicia.