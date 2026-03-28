Mendoza: un menor iba en bicicleta, chocó con un auto y terminó hospitalizado

El menor fue asistido en el lugar y trasladado al hospital tras el impacto. Según el conductor del auto, el adolescente se cruzó de manera imprevista.

Un adolescente de 16 años resultó herido este viernes por la tarde tras un accidente vial ocurrido en la intersección de carril Godoy Cruz y Jorge Newbery, en Guaymallén.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 18:15 horas, cuando ingresó un llamado a la línea de emergencias alertando que un menor había sido atropellado en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al conductor de un Renault 19, un hombre de 39 años, quien manifestó que circulaba de este a oeste por carril Godoy Cruz, cuando el menor en bicicleta salió de manera imprevista y lo chocó.

El adolescente fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismo moderado, y luego fue trasladado al Hospital Central.

En tanto, al conductor se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00 g/L).

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Guaymallén.