Mendoza: un nene de 7 años quedó internado tras caerle un portón en su casa en Luján

El menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado de urgencia al hospital. Permanece internado bajo observación.

Un niño de 7 años quedó internado este viernes por la noche tras sufrir un accidente doméstico en una vivienda ubicada en calle San Martín, en Luján de Cuyo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 21:40 horas, cuando al menor se le cayó encima un portón de grandes dimensiones mientras se encontraba en el domicilio.

Tras el accidente, un conductor lo trasladó de urgencia para recibir asistencia médica, lo que permitió dar aviso a la Policía. A partir de allí, intervino personal de la Comisaría 48.

El niño fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y derivado al Hospital Notti, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismo craneal. Permanece internado bajo observación.

Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial correspondiente.