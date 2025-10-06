Mendoza: un joven de 19 años que circulaba en moto murió tras chocar con una camioneta

El siniestro ocurrió el domingo por la noche en la intersección de las rutas 92 y 94, en Vista Flores. La víctima, Kevin Josué Reta Torres de 19 años, falleció luego de ser trasladada al hospital. El conductor de la camioneta involucrada dio negativo en el test de alcoholemia.

Un joven de 19 años murió este domingo por la noche tras un accidente vial en Tunuyán, en Vista Flores. El hecho ocurrió cerca de las 23:30, en la intersección de las rutas provinciales 92 y 94.

De acuerdo con el reporte policial, el siniestro se produjo cuando una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre de 63 años, circulaba por Ruta Provincial 92 de sur a norte. Al intentar ingresar a la Ruta 94, fue impactada en su lateral por una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario, de norte a sur.

El conductor de la moto fue identificado como Kevin Josué Reta Torres, de 19 años, quien sufrió lesiones graves producto del impacto. Fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado de urgencia al Centro de Salud de Vista Flores, donde se le diagnosticaron traumatismos múltiples de gravedad. Posteriormente, fue derivado al Hospital Scaravelli, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, se realizó el dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, el cual arrojó un resultado de 0,0 g/L.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán, que investiga las causas del accidente fatal.