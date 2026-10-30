Mendoza: un joven de 18 manejaba ebrio y chocó contra un poste en la lateral del Acceso Sur

El siniestro ocurrió este viernes a las 5:50 en Acceso Sur y calle Aráoz, en Luján de Cuyo. El joven de 18 años perdió el control del Ford Fiesta y chocó contra un poste. El test de alcoholemia dio 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un joven de 18 años protagonizó un siniestro vial en Acceso Sur y calle Aráoz. El test de alcoholemia arrojó 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un conductor de 18 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en Luján de Cuyo, luego de protagonizar un siniestro vial y dar positivo en el control de alcoholemia.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 en la intersección de Acceso Sur y calle Aráoz. Según la información policial, el joven circulaba en un Ford Fiesta por Acceso Sur hacia el sur cuando, al intentar ingresar a la lateral oeste, colisionó contra un poste por causas que se investigan.

Tras el choque, personal policial intervino en el lugar y le realizó al conductor el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 1,18 gramos por litro.

El joven no presentó lesiones como consecuencia del impacto. En el procedimiento intervino personal de la Comisaría 47 y de la Delegación Vial Gran Mendoza.