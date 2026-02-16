Mendoza: un hombre se refugió en el Hospital Fleming para evitar que lo lincharan

Un tenso episodio se vivió este lunes feriado en la Ciudad de Mendoza, cuando un hombre ingresó al Hospital Fleming para escapar de un grupo que lo perseguía con intenciones de agredirlo. La Policía y Preventores desplegaron un operativo.

La mañana del feriado se vio alterada por una escena inusual en pleno centro mendocino. Un hombre debió refugiarse en el Hospital Fleming, ubicado en la Ciudad de Mendoza, tras ser perseguido por al menos tres personas que buscaban golpearlo luego de una discusión ocurrida en un local gastronómico.

Según información oficial, el hecho se inició cerca de las 7 de la mañana en un comercio situado en la intersección de calle Colón y Patricias Mendocinas. Allí, un grupo de jóvenes que salía de un boliche protagonizó un altercado con otro hombre.

De acuerdo con los primeros datos, una mujer habría alertado a su pareja y a sus acompañantes de que el sujeto le mostró sus partes íntimas dentro del local. A partir de esa acusación se generó una fuerte discusión que derivó en una persecución por la vía pública.

El hombre señalado abandonó el lugar y corrió por calle Colón en dirección oeste. Tras recorrer aproximadamente dos cuadras, ingresó de manera repentina al Hospital Fleming con el objetivo de resguardarse.

La tensión escaló cuando los presuntos agresores intentaron ingresar también al centro de salud. Personal de seguridad del hospital logró impedir el acceso y dio aviso inmediato a la Policía y a Preventores municipales.

Mientras tanto, el hombre se atrincheró en uno de los baños del establecimiento, donde permaneció hasta la llegada de los efectivos. La situación generó desconcierto entre pacientes, médicos y trabajadores del hospital, que no comprendían inicialmente lo que ocurría.

Con la intervención policial se logró persuadir al grupo para que desistiera de la agresión y se retirara del lugar. El individuo que se había refugiado fue retirado bajo custodia, evitando que el conflicto pasara a mayores dentro del hospital.