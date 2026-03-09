Maipú: un conductor borracho atropelló a una mujer y terminó incrustado en una iglesia

El joven manejaba con más de tres veces el límite de alcohol permitido. La víctima, de 55 años, fue embestida en la vereda y trasladada de urgencia.

La madrugada del lunes se vio alterada en Rodeo del Medio, Maipú, cuando un automóvil fuera de control protagonizó un violento accidente. El episodio ocurrió cerca de las 5:50 en la intersección de Ruta 50 y Rufino Ortega, frente a la tradicional Iglesia Don Bosco, y dejó a una mujer herida.

El vehículo, un Volkswagen Bora, era conducido por un joven de 26 años que circulaba en evidente estado de ebriedad. Tras perder el dominio, se subió a la vereda y atropelló a Beatriz Olga Morales, de 55 años, antes de terminar incrustado contra el cantero de la iglesia.

La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia para recibir atención médica. En tanto, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,67 gramos de alcohol en sangre, un nivel que supera ampliamente el máximo legal de 0,5 g/l para particulares.

El joven quedó detenido y enfrenta cargos por lesiones culposas agravadas, aunque la imputación podría escalar a homicidio culposo agravado si la víctima sufriera secuelas graves o falleciera.

Desde organismos de control insisten en la necesidad de intensificar los operativos de alcoholemia en rutas y accesos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y evitar tragedias similares.