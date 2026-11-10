Mendoza: un hombre de 69 años quedó debajo de un colectivo tras chocar en Guaymallén

El siniestro vial ocurrió durante la mañana en la intersección de Mathus Hoyos y Maure. El conductor de la moto sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladado al Hospital Central, donde permanecía estable y fuera de peligro.

Un impactante siniestro vial que involucró a dos colectivos del transporte público y una motocicleta se registró este martes a las 6.30 en Guaymallén. Como consecuencia del choque, un motociclista de 69 años terminó debajo de una de las unidades y debió ser trasladado al Hospital Central.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Mathus Hoyos y Maure y motivó la intervención del personal de la Comisaría 57, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el accidente.

De acuerdo con la reconstrucción policial, uno de los colectivos, perteneciente al Grupo 500, circulaba por calle Maure y, al llegar al cruce con Mathus Hoyos, realizó una maniobra de giro hacia el norte.

En ese momento, la unidad fue impactada en su parte trasera derecha por una motocicleta Gilera que circulaba por Mathus Hoyos hacia el oeste.

Tras el primer choque, el motociclista perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra un segundo colectivo, del Grupo 300, que transitaba por la misma arteria en dirección al este. Como consecuencia de la secuencia, el conductor de la moto quedó debajo de esta última unidad.

El motociclista fue trasladado al Hospital Central

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y asistió al hombre de 69 años. Los profesionales diagnosticaron un traumatismo de cráneo y dispusieron su traslado al Hospital Central.

Según el parte oficial, el motociclista permanecía estable y fuera de peligro.

En el lugar intervinieron los conductores de ambos colectivos, de 34 y 27 años. La Oficina Fiscal tomó intervención y dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.