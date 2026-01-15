Mendoza: un hombre de 53 años falleció tras chocar en su moto contra una camioneta

El siniestro ocurrió este martes por la noche en la intersección de Celestino Argumedo y Rodríguez, cuando una camioneta y una motocicleta colisionaron en circunstancias que son investigadas por la Justicia.

Un hombre murió este martes por la noche tras un grave accidente vial ocurrido en Guaymallén. El siniestro se registró alrededor de las 22.30 en la intersección de las calles Celestino Argumedo y Rodríguez, jurisdicción de la Comisaría 35ª.

De acuerdo a la información oficial, una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre de 58 años identificado, circulaba por calle Celestino Argumedo en sentido este-oeste. Al intentar girar hacia el sur por calle Rodríguez, el vehículo impactó contra una motocicleta Keller Crono Tuning de 125 cc que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, Francisco Padilla Llanos, de 53 años, falleció en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

En el hecho interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que trabaja para determinar las responsabilidades y las circunstancias en las que se produjo el accidente.