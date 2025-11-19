Mendoza: un hombre de 37 años fue asesinado de un balazo y hay dos sospechosos

El hecho ocurrió en San Rafael. Un hombre murió tras recibir un disparo en plena calle. Una mujer y un joven, ambos con antecedentes, fueron aprehendidos mientras la Justicia intenta esclarecer cómo se produjo la agresión.

Un grave hecho ocurrido en la madrugada de este lunes en San Rafael dejó como saldo la muerte de un hombre y dos personas aprehendidas, según informaron fuentes policiales. La víctima fue identificada como Mario Edgar Delgado, de 37 años, quien tenía antecedentes por hurto, violación de domicilio y daño.

El episodio se registró cerca de las 3 de la mañana en la intersección de Lavalle y Roca, en el distrito de Cuadro Nacional. Un vecino alertó al 911 sobre una riña en la vía pública y, al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 62° y de Motorizada encontraron a Delgado tendido en el suelo, con una herida en la cabeza que, según las primeras hipótesis, habría sido causada por un disparo.

Una mujer señalada como la principal sospechosa

Testigos indicaron que la presunta autora del disparo sería una mujer que vestía una remera roja y un pantalón negro. Minutos después, los uniformados aprehendieron a una joven de 26 años, en una vivienda cercana sobre calle Roca. La mujer posee un extenso prontuario por hurto simple, daño, amenazas, lesiones y robo agravado.

Profesionales del SEC confirmaron el fallecimiento en el lugar. Durante el operativo, la Policía secuestró un arma de aire comprimido con apariencia de arma de fuego, hallada en un cantero próximo a la escena.

Un segundo sospechoso bajo investigación

Horas más tarde, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un registro domiciliario en una vivienda de calle Los Algarrobos, donde fue aprehendido un hombre de 27 años, quien también cuenta con antecedentes por daño simple, amenazas agravadas por arma y lesiones leves. Testigos lo habrían vinculado con la agresión.

En el lugar trabajaron equipos de Policía Científica, la Dirección de Investigaciones e Infantería, mientras la Justicia y los investigadores buscan determinar con precisión cómo se desencadenó la agresión y cuál fue el rol de cada uno de los implicados en el violento episodio.