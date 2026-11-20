El adolescente fue trasladado al ex COSE por una causa de robo agravado. La Justicia dispuso un mes de prisión preventiva y quedó alojado en un sector especialmente destinado a menores bajo este régimen.

Un adolescente de 15 años quedó alojado con prisión preventiva en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, conocida como ex COSE, y se convirtió en el primer menor en ingresar bajo las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil en Mendoza.

La medida fue dispuesta por la jueza Eleonora Roxana Monti, del Tercer Juzgado Penal Juvenil, quien ordenó que permanezca detenido durante un mes mientras avanza la investigación por una causa de robo agravado.

El joven fue ubicado en un sector específico preparado para alojar a adolescentes en esta situación. Como hasta el momento no hay otros menores bajo la misma condición.

Por qué quedó detenido el adolescente de 15 años

El chico está acusado de participar en el robo de al menos un vehículo, que posteriormente habría sido abandonado en la vía pública. El hecho ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil en Mendoza, el 5 de septiembre.

Sin embargo, la situación procesal del adolescente cambió luego de que no se presentara ante las citaciones judiciales. Su madre se había comprometido a supervisar el cumplimiento de las reglas de conducta que le habían impuesto cuando recuperó la libertad, pero el joven no volvió a comparecer ante la Justicia.

Ante esa situación, se ordenó su captura y finalmente se dispuso su alojamiento en el ex COSE. La investigación de la causa está a cargo de la fiscal Liliana Curri.

Según trascendió, el adolescente también atraviesa un contexto familiar complejo, con posibles situaciones de consumo de drogas en su entorno.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Mendoza

El nuevo sistema comenzó a regir en la provincia el 5 de septiembre y adecuó la normativa local al Régimen Penal Juvenil nacional. La reforma establece la responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años que cometan delitos.

La normativa contempla medidas alternativas a la privación de la libertad y establece que, cuando un juez disponga el alojamiento de un menor, deberá garantizarse la continuidad educativa y la formación profesional.

Entre sus disposiciones también se encuentran la prohibición de castigos físicos, del aislamiento como sanción y de restricciones a las visitas familiares. El objetivo declarado del sistema es favorecer la educación, la capacitación y la posterior reinserción social de los adolescentes.

La ley establece además un límite máximo de 15 años de prisión y prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores de edad.