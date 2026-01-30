Mendoza: un camión se cruzó de carril en el Acceso Este y el tránsito está complicado

Un camión de gran porte perdió el control, atravesó el cantero central y redujo la calzada a la mitad en una de las vías más transitadas del Gran Mendoza. El chofer resultó ileso y hay demoras importantes en sentido oeste-este.

Un accidente de tránsito generó importantes complicaciones en el Acceso Este luego de las 14:00 en el Acceso Este, una de las principales arterias de ingreso y salida del Gran Mendoza. Un camión de gran porte se cruzó de carril, atravesó el guardarraíl y quedó detenido sobre el cantero central, lo que obligó a reducir la circulación a media calzada.

Según la información recabada en el lugar, el camión circulaba por el Acceso Este en dirección al Este cuando, por causas que se investigan, otro vehículo de transporte pesado lo habría encerrado. En esa maniobra, el conductor perdió el control del rodado, tomó parte del guardarraíl y terminó atravesando el cantero central, quedando atravesado en la traza.

Desde Tránsito y personal que trabaja en la zona confirmaron que el chofer del camión está ileso y no sufrió lesiones, un dato clave teniendo en cuenta la magnitud del episodio. El propio conductor, en diálogo informal con quienes se encontraban en el lugar, remarcó que “estamos todos vivos”.

El impacto generó una reducción significativa de la calzada, especialmente en el sector donde se produce el desvío hacia el barrio Unimev a la altura del shopping, lo que provoca confusión entre los automovilistas que intentan doblar y quienes buscan continuar su marcha hacia el Este. Como consecuencia, se formaron largas filas de camiones, colectivos y autos particulares, con demoras que se extienden varios kilómetros.

Las mayores complicaciones se registran desde el Oeste hacia el Este, aunque una vez superada la zona del shopping y el barrio Unimev, el tránsito comienza a normalizarse y fluye con mayor rapidez.

Afortunadamente, el camión no llegó a invadir la mano contraria, donde circulan vehículos en sentido opuesto, lo que podría haber derivado en una tragedia de gran magnitud. El rodado quedó detenido en el cantero, sin daños estructurales de consideración visibles a simple vista.