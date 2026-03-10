Mendoza: un bebé quedó encerrado en un auto y preventores rompieron un vidrio para rescatarlo

Un bebé de 5 meses quedó accidentalmente encerrado dentro de un auto en la Ciudad de Mendoza, y debió ser rescatado por preventores municipales, quienes rompieron un vidrio del vehículo tras un aviso realizado por vecinos a través del sistema Ojos en Alerta.

Momentos de extrema tensión se vivieron en el barrio Soberanía, en la Ciudad de Mendoza, cuando un bebé de apenas cinco meses quedó accidentalmente encerrado dentro de un auto. La situación generó desesperación entre los familiares y vecinos, quienes alertaron a las autoridades a través del sistema Ojos en Alerta. Ante la imposibilidad de abrir el vehículo, preventores municipales debieron romper el vidrio para rescatar al pequeño, que finalmente fue puesto a salvo.

El episodio ocurrió durante un patrullaje preventivo que realizaba personal de seguridad de la Municipalidad de Capital. En ese momento, los agentes recibieron un aviso urgente a través de Ojos en Alerta, donde vecinos informaban sobre gritos de auxilio provenientes de una vivienda de la zona.

Cuando los preventores llegaron al lugar se encontraron con una escena de gran angustia. La madre del bebé, en estado de shock, explicó que el vehículo se había cerrado de manera accidental con las llaves dentro y su hijo en el interior.

Frente a la situación, los efectivos comenzaron a realizar distintas maniobras para intentar abrir las puertas sin provocar daños en el rodado. Mientras tanto, mantenían contacto visual permanente con el bebé para controlar su respiración y su estado general.

Sin embargo, con el paso de los minutos y ante la imposibilidad de accionar las cerraduras, los preventores decidieron priorizar la integridad del niño. Con autorización de los familiares, rompieron el vidrio del lado del acompañante para poder ingresar al vehículo.

De esta manera lograron activar el cierre centralizado, abrir las puertas y rescatar al bebé, que fue retirado rápidamente del habitáculo.

Tras el rescate, el personal verificó el estado de salud del pequeño, constatando que se encontraba en buen estado general y sin lesiones.

En tanto, la madre continuaba atravesando una fuerte crisis nerviosa producto de la situación vivida. Aunque se solicitó la presencia de un coordinador del 911, finalmente sus familiares decidieron trasladarla por sus propios medios a un centro asistencial para que recibiera atención médica.