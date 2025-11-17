Mendoza: un auto volcó tras protagonizar un fuerte choque en la Quinta Sección

La Quinta Sección de Mendoza fue escenario de un violento siniestro vial que dejó como saldo dos mujeres heridas y una camioneta volcada en plena calle. El episodio generó un amplio operativo policial, de Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado.

Un impactante accidente ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de Suipacha y Martínez de Rosas, cuando dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. De acuerdo con las primeras pericias, una de las conductoras habría cruzado con el semáforo en rojo, desencadenando la violenta secuencia.

Según fuentes oficiales, el choque inicial involucra a un Citroën C3 que circulaba hacia el sur por Martínez de Rosas y a una Chevrolet Tracker que avanzaba por Suipacha hacia el oeste. Tras el impacto, la Tracker perdió el control, volcó y terminó golpeando a un Chevrolet Onix que estaba estacionado.

El golpe dejó atrapada a una mujer mayor que se encontraba dentro del vehículo estacionado. Personal de Bomberos trabajó varios minutos para liberarla, mientras que una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistió en el lugar a la conductora del C3, a quien le colocaron un cuello ortopédico.

La mujer que manejaba la Tracker, el vehículo que volcó, fue trasladada al Hospital Italiano. Ambas conductoras se encuentran fuera de peligro.

El accidente se registró alrededor de las 18 y provocó demoras en el tránsito mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje. La Policía continúa investigando las cámaras de seguridad de la zona para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.