Mendoza: un adolescente murió tras chocar su moto contra un bulevar

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este martes en San Rafael, donde un adolescente de 17 años perdió la vida al impactar con su moto contra un bulevar. El hecho conmocionó a la comunidad y ya se investigan las causas.

El accidente se registró alrededor de las 16.30 en la intersección de Santa María de Oro y General Paz. La víctima, identificada como Ian Joel Carrasco Montaña, circulaba en una motocicleta Zanella 200 cc cuando, según relató un testigo, habría estado realizando maniobras peligrosas antes de perder el control del rodado y chocar contra la estructura.

De inmediato, vecinos dieron aviso al 911 y al lugar llegó personal policial junto a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, los médicos confirmaron que el joven había fallecido en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Posteriormente, se dispuso la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión cómo ocurrió el accidente. La causa quedó bajo investigación de las autoridades judiciales de San Rafael.