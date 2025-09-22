Mendoza: un adolescente llevó una réplica de un arma a una escuela

El hecho sucedió este lunes por la mañana en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén. El menor tenía una réplica sin municiones. Fue detectado porque una compañera compartió la información con un familiar y el hecho no pasó a mayores.

Otro caso de un menor portando un “arma” conmocionó la mañana de este lunes a toda la provincia. Esta vez fue un joven de 15 años de la escuela secundaria Técnicos Mendocinos de Guaymallén quien llegó a la escuela con una réplica que no alcanzó a sacar por la rápida intervención de la escuela, tras la alerta de una familiar de una compañera. En un primer momento se hablaba de un rifle aire comprimido.

El hecho conmocionó a toda la comunidad educativa de la provincia pero el hecho no pasó a mayores. La rápida intervención de la escuela provocó que el menor entregar el arma rápido sin mayores consecuencias.

Habría sido vital para que no ocurriese nada, la actitud de una compañera quien viajaba en micro con él y charlando el adolescente le confesó que transportaba un arma. La joven, le comunicó a una tía quien inmediatamente habló a la escuela.

La escuela, además de llamara al 911, habló con el menor quien habría entregado el arma. Luego se supo que era una réplica.

El recuerdo de lo que sucedió en La Paz

Este hecho trajo inmediatamente el recuerdo de lo que sucedió en La Paz, donde una nena de 14 años se atrincheró en el colegio durante casi 5 horas. En el medio, disparó varias veces al aire provocando que varios compañeros sufrieran ataques de pánico.