Mendoza: suspendieron las clases en seis departamentos por las fuertes ráfagas de viento Zonda este jueves

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de las clases presenciales este jueves 20 de noviembre en los turnos vespertino y nocturno debido a los pronósticos.

Debido al pronóstico meteorológico que confirman intensas ráfagas de viento Zonda y Sur en Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales este jueves 20 de noviembre en los departamentos Malargüe, San Rafael, General Alvear, San Carlos, Tunuyán y Tupungato en el turno vespertino y nocturno.

La medida se aplica a todos los niveles y modalidades educativas en los turnos vespertino y nocturno, con el objetivo de preservar la seguridad de estudiantes y personal docente ante las condiciones climáticas adversas.

Según indicaron desde la DGE, la decisión se tomó en coordinación con Defensa Civil, luego de que los informes meteorológicos confirmaran fuertes ráfagas de viento que podrían provocar inconvenientes en distintas zonas del sur provincial.

En tanto, en el resto de la provincia las clases se desarrollarán con total normalidad, ya que no se prevén fenómenos de igual intensidad.

Las escuelas de los departamentos afectados deberán continuar las actividades de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, garantizando así la continuidad pedagógica durante la jornada.