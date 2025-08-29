Mendoza: suspenden el operativo por la Tormenta de Santa Rosa y no habrá cortes de agua este sábado

Las autoridades provinciales decidieron postergar las tareas en Potrerillos por el fuerte temporal que afectará este fin de semana. Defensa Civil emitió recomendaciones clave, ya que se esperan fuertes lluvias en toda la provincia.

Desde Aguas Mendocinas confirmaron que, debido al fuerte temporal previsto para este fin de semana que coincide con la “Tormenta de Santa Rosa”, se suspendió la colocación del caudalímetro en Potrerillos y el mantenimiento en el dique. Así, no se interrumpirá el suministro de agua en el Gran Mendoza.

La llegada de la Tormenta de Santa Rosa en Mendoza obligó a las autoridades a reprogramar los trabajos en el Establecimiento Potabilizador Potrerillos, que estaban previstos para este sábado 30 de agosto y que iban a generar cortes de agua en amplias zonas del Gran Mendoza.

Según informó el Ministerio de Energía y Ambiente, la colocación del caudalímetro y el mantenimiento del descargador del dique Potrerillos se postergaron una semana, al próximo sábado 6 de septiembre, tras la recomendación de Defensa Civil ante el pronóstico de intensas lluvias y nevadas.

Zonas que iban a quedar afectadas por el corte de agua

De haberse realizado las tareas, los cortes habrían impactado en distintas zonas de:

Ciudad: La Favorita

Godoy Cruz: desde Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y parte de Villa Nueva

Luján de Cuyo: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

De esta manera, los hogares de estas zonas no sufrirán interrupciones en el servicio de agua durante este fin de semana.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: desde qué hora se espera

El meteorólogo Fernando Jara explicó que se aproxima “un sistema asociado a un núcleo frío en altura y una circulación de vaguada que genera inestabilidad”. Esto traerá lluvias históricas, con acumulados de entre 50 y 60 mm, y la posibilidad de nevadas en la cordillera.

El fenómeno se hará sentir desde la noche de este viernes y se extenderá durante el fin de semana. Por precaución, el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este sábado, según confirmó la coordinación del cruce internacional.

Ante este escenario, Defensa Civil de Mendoza difundió una serie de medidas para prevenir accidentes:

No circular por zonas inundadas, badenes o cauces aluvionales.

Reducir la velocidad y mantener distancia con otros vehículos.

Revisar techos, canaletas y desagües en los hogares.

Retirar objetos sueltos en patios o balcones que puedan ser arrastrados por el agua.

Evitar sacar la basura y mantener cerradas puertas y ventanas.

Cortar la electricidad y desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua.

Proteger a las mascotas y evitar salir innecesariamente.

Tener lista una mochila de emergencia con documentos, agua y elementos básicos.

Finalmente, las autoridades recordaron que, una vez que pase la tormenta, es importante higienizar la vivienda con una mezcla de lavandina (una taza por cada 15 litros de agua) para prevenir enfermedades.