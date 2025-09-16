Mendoza: sube la temperatura a casi 30 grados y luego baja con tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará el calor, al menos, hasta el viernes. El sábado podría llover y pasar de los 30 grados a 24.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el tiempo continuará escalando durante lo que resta de la semana. El sábado podría bajar producto de algunas lluvias aisladas que se vivirán en la provincia.

¿Cómo estará este martes 16-09-2025?

Este martes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 9°C

Miércoles 17-09-2025

El miércoles habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Jueves 18-09-2025

El jueves, en tanto, habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Inestable hacia la noche.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

El viernes 19-09-2025 baja la temperatura

El viernes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas aisladas.

Máxima: 24°C | Mínima: 16°C

Sábado 20-09-2025

El sábado estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 12°C