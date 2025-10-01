Mendoza: si tu DNI termina en estos números podés ser convocado a un juicio por jurado en 2026

El Poder Judicial sorteó a más de 11.700 mendocinos que integrarán el padrón de juicios por jurado durante 2026. Conocé qué números de DNI fueron seleccionados y cómo será el proceso de elección de los jurados titulares y suplentes.

El Poder Judicial de Mendoza confirmó los números de DNI que quedaron habilitados para integrar los juicios por jurado durante el año 2026. El sorteo se realizó en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y definió a 11.727 ciudadanos que podrían ser citados a participar en los debates orales que se desarrollen en la provincia.

Los documentos que finalicen en los números 090, 017, 846, 163, 003, 535, 093, 360 y 933 formarán parte del padrón anual. Esto no significa que todos los alcanzados participarán de manera efectiva, sino que estarán en condiciones de ser convocados.

Cómo es el proceso de selección de jurados para los juicios en Mendoza

En cada juicio se cita a 96 personas (48 mujeres y 48 hombres) que surgen del padrón habilitado. Durante la audiencia de selección, las partes realizan consultas y observaciones a los ciudadanos sorteados.

De ese grupo se depura la lista y, mediante un nuevo sorteo, se definen a los 16 miembros del jurado popular: 12 titulares y 4 suplentes. La tarea es obligatoria, remunerada y reconocida como un servicio a la Justicia.

Qué causas se juzgan por jurado en Mendoza

Desde la ampliación de la normativa provincial en 2018, los juicios por jurado abarcan los delitos de homicidio agravado previstos en el art. 79, 80, 124, 165 y 166 inciso 1° del Código Penal de la Nación, también todos los homicidios ocurridos en el territorio mendocino y los casos de abuso sexual seguido de muerte.