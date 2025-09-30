Mendoza será sede de las primeras jornadas de traducción e interpretación de Cuyo

Del 2 al 4 de octubre, la Universidad del Aconcagua recibirá a profesionales y académicos en un encuentro inédito que busca acercar la traducción e interpretación a sectores clave de la producción regional.

En un esfuerzo conjunto entre el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan (CTPISJ) y el Colegio de Traductores Públicos de Mendoza (CTPPM), se desarrollarán las I Jornadas de Traducción e Interpretación de Cuyo – De Cuyo al Mundo: La Traducción en el sector socio productivo.

El evento, que contará con el apoyo del Gobierno de San Juan y el reconocimiento legislativo de ambas provincias, apunta a resaltar el papel estratégico de la traducción y la interpretación en áreas como la vitivinicultura, la olivicultura y la oleicultura, sectores fundamentales en la economía regional.

Las jornadas serán el 2, 3 y 4 de octubre.

Un espacio de formación y visibilidad profesional

Las jornadas buscan ofrecer un espacio de capacitación técnica y científica para traductores e intérpretes, con el fin de fortalecer su formación continua en conocimientos especializados y en la comprensión de contextos culturales.

Entre los objetivos principales se destacan:

Promover el conocimiento especializado en vitivinicultura, olivicultura y oleicultura dentro del ámbito de la traducción e interpretación.

Crear un espacio de aprendizaje y práctica profesional en proyectos vinculados a estos sectores.

Visibilizar la convergencia de estas especializaciones con otros campos de la traducción y la interpretación.

Las traductoras sanjuaninas Lorena Garay Pellice (traductora de la Gobernación) y Carolina Santarossa, integrantes de la Comisión Directiva del CTPISJ, formaron parte del Comité Organizador. Ambas agradecieron el apoyo del vicegobernador Fabián Marín y del diputado Enzo Cornejo, quienes colaboraron en la logística de la delegación.

Reconocimientos institucionales

La Cámara de Diputados de San Juan declaró de interés social, cultural y educativo la participación de la delegación sanjuanina mediante la resolución 165-2025. En tanto, la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza hizo lo propio con la resolución 1172/25, reforzando la importancia de este primer encuentro binacional en Cuyo.

Ponencias destacadas

El programa contará con la presencia de referentes nacionales e internacionales:

Walter Kerr , abogado, traductor público e intérprete oficial de Presidencia de la Nación.

Dra. Chelo Vargas Sierra , catedrática de la Universidad de Alicante y directora del IULMA.

Guillermo Cabanellas de las Cuevas , especialista en derecho industrial y económico de la UBA.

Amparo Hurtado Albir (participación remota), catedrática de Traductología en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Por San Juan, presentarán ponencias Lorena Garay Pellice, Marisel M. Bollati y Bettina Moral, aportando una mirada regional al debate académico y profesional.

Una mirada de Cuyo al mundo

Con estas jornadas, la región busca potenciar la excelencia profesional en la traducción y la interpretación, al tiempo que consolida su vínculo con los sectores productivos estratégicos, posicionando a Cuyo como un referente en la formación e innovación en esta disciplina.