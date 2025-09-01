Mendoza: septiembre empieza muy fresco: ¿de cuánto será la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana se mantendrá fresco con una máxima de 15 grados.
Este 2025 trajo un septiembre helado. A diferencia de años anteriores, el noveno mes del año se presentó con un tiempo gélido luego de la lluvia y nieve del domingo.
¿Cómo estará este lunes 01-09-2025?
Este lunes estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 15°C | Mínima: 2°C
Martes 02-09-2025
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 17°C | Mínima: 2°C
Miércoles 03-09-2025
Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 13°C | Mínima: 6°C
Jueves 04-09-2025
Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 14°C | Mínima: 5°C
Viernes 05-09-2025
Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 15°C | Mínima: 4°C
Sábado 06-09-2025
Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste.
Máxima: 14°C | Mínima: 3°C