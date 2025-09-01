Mendoza: septiembre empieza muy fresco: ¿de cuánto será la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana se mantendrá fresco con una máxima de 15 grados.

Este 2025 trajo un septiembre helado. A diferencia de años anteriores, el noveno mes del año se presentó con un tiempo gélido luego de la lluvia y nieve del domingo.

¿Cómo estará este lunes 01-09-2025?

Este lunes estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 2°C

Martes 02-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 2°C

Miércoles 03-09-2025

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 6°C

Jueves 04-09-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 5°C

Viernes 05-09-2025

Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 4°C

Sábado 06-09-2025

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C