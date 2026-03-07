Fuerte tormenta en el Frank Romero Day: lluvias intensas y posible granizo

Cómo lo había anticipado el pronóstico del tiempo, la tormenta llegó al Gran Mendoza este sábado. Reportan lluvias fuertes en Ciudad, Godoy Cruz y Las Heras, con probabilidad de granizo pequeño en algunos sectores.

Una fuerte tormenta se registra este sábado por la tarde noche en el teatro griego Teatro Griego Frank Romero Day, donde mañana se va a realizar el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La lluvia comenzó a intensificarse en distintos sectores del Gran Mendoza, con precipitaciones de fuerte intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento, en línea con la alerta meteorológica vigente en la provincia.

Según informó Contingencias Climáticas, en el radar meteorológico de San Martín continúan las lluvias intensas en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, el noreste y norte de Uspallata y el sector oeste de Maipú.

En tanto, se registran lluvias moderadas en Luján centro, Villa Tulumaya, Jocolí y San José de Lavalle.

Desde el organismo advirtieron además sobre la probabilidad de caída de granizo pequeño en sectores del oeste de Ciudad y Las Heras, mientras las tormentas continúan desarrollándose sobre gran parte del área metropolitana.

La inestabilidad se mantiene en gran parte de Mendoza, donde rige alerta por tormentas fuertes con precipitaciones intensas por sectores.