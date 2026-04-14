Mendoza: se hacen pasar por un reconocido supermercado mayorista y estafan a los jubilados

Advierten por una nueva modalidad de engaño en las redes sociales que utiliza promociones falsas del mayorista Oscar David para engañar a adultos mayores.

Una nueva modalidad de estafa en Mendoza encendió las alarmas en las últimas horas, luego de que delincuentes comenzaran a hacerse pasar por el reconocido supermercado mayorista Oscar david para engañar a jubilados y adultos mayores a través de redes sociales, utilizando falsas promociones para obtener datos personales.

Según denunciaron desde la propia empresa, los estafadores difunden falsas promociones en Facebook en las que aseguran ofrecer un supuesto 40% de descuento para jubilados y adultos mayores, con el objetivo de captar la atención de los mendocinos.

Desde la firma aclararon que estas ofertas son completamente falsas y remarcaron que no forman parte de ninguna campaña oficial. Además, advirtieron que los delincuentes solicitan datos personales e incluso videollamadas para “activar” los supuestos beneficios, una práctica que no utilizan desde el supermercado en ningún caso.

Cómo es la estafa y a quiénes apunta

La maniobra apunta principalmente a adultos mayores, un grupo que suele ser blanco frecuente de este tipo de delitos digitales. A través de mensajes en redes sociales, los estafadores buscan generar confianza utilizando la identidad de una marca reconocida para luego obtener información sensible.

Desde Oscar David Mayoristas insistieron en que no solicitan datos personales por mensajes, ni realizan promociones de ese tipo fuera de sus canales oficiales.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante esta situación, desde la empresa recomendaron a los mendocinos extremar las precauciones y no interactuar con publicaciones sospechosas. Entre las principales medidas de prevención se destacan:

No abrir links desconocidos o sospechosos

No compartir datos personales o bancarios

Evitar responder mensajes de cuentas no verificadas

Verificar siempre la información en canales oficiales

Las autoridades recomiendan denunciar este tipo de situaciones en el Ministerio Público Fiscal para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delitos.