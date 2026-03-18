Las Heras: robó una camioneta con una mujer adentro, chocó y fue detenido al intentar huir por los techos

El delincuente se subió al vehículo con la víctima adentro, chocó a pocos metros tras un forcejeo, escapó por un zanjón e intentó huir por los techos antes de ser detenido. La mujer sufrió un golpe en la cabeza.

Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana en Las Heras luego de intentar robar una camioneta en la que se encontraba una mujer, provocar un choque a pocos metros y escapar a pie.

El hecho ocurrió cerca de las 8.30 horas en la intersección de San Martín y José María Godoy.

El hecho ocurrió cuando el propietario del vehículo había dejado la camioneta estacionada con su esposa en el interior y cruzó hacia una sucursal bancaria. En ese momento, el delincuente se subió al rodado con intenciones de robo. La mujer advirtió la situación y se produjo un forcejeo dentro del vehículo, hasta que el hombre aceleró y perdió el control.

A unos metros, la camioneta chocó contra un auto que se encontraba estacionado. Como consecuencia, la mujer sufrió un golpe en la cabeza, fue trasladada a un hospital y se encuentra fuera de peligro.

Tras el impacto, el sospechoso abandonó el vehículo y escapó a pie por un zanjón cercano. Luego de un operativo en la zona, fue detenido a unas cuatro cuadras del lugar, tras intentar huir por los techos de viviendas.

El otro vehículo involucrado no tenía ocupantes en ese momento, ya que su dueño realizaba un trámite en una oficina cercana. Ambos rodados registraron daños de consideración.